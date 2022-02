Punjab Polls 2022: वोटिंग के बाद बादल परिवार और कैप्टन पर बरसे सिद्धू, लगाया माफिया को संरक्षण देने का आरोप

चंडीगढ़: पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab PCC Chief Navjot Singh Sidhu) ने रविवार को अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार का पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुकाबला राज्य से प्यार करने वालों और “माफिया सिस्टम” को सपोर्ट करने वालों के बीच है. उन्होंने बादल परिवार और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर पंजाब में माफिया सिस्टम को पराश्रय देने का आरोप लगाया.

उन्होंने पंजाब की जनता से सोच समझकर मतदान करने की अपील की, साथ ही यह भी रेखांकित किया कि राज्य की एक पीढ़ी आतंकवाद और दूसरी पीढ़ी ड्रग्स की समस्या के कारण बहुत कुछ गंवा चुकी है. पूर्वी अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ”पंजाब के लोग बदलाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं.”

On one side is the mafia system of Badal family & Capt Amarinder Singh. On the other side are those who love Punjab. We lost one generation to terrorism, the second to drugs, so, today we’ve to vote carefully. People will vote in large numbers to bring change: Navjot S Sidhu,Cong pic.twitter.com/A7nKBMz0Zg

