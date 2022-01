Punjab Election: सिद्धू के करीबी का हेट स्पीच वाला Video वायरल, कहा- 'मैं कौम के लिए घर में घुस में'..., विपक्ष ने दागे सवाल

स्वाती भान

नई दिल्ली: पंजाब चुनाव (Punjab Election) की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है. विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के प्रमुख सहयोगी और रिटॉयर्ड डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कथित तौर पर अभद्र भाषा पर बयान बाजी की है जिसके बाद चुनावी ठंड के मौसम में भी चुनावी गर्माहट बढ़ती दिख रही है.पूर्व डीजीपी के वीडियों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को बेहद शर्मनाक स्थित में डाल दिया है.

कथित वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी और मलेरकोटला से कांग्रेस की उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और अपने भाषण में अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

मोहम्मद मुस्तफा 20 जनवरी को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर उनके कार्यक्रम के पास किसी और के कार्यक्रम को अनुमति दी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. दरअसल मुस्तफा जहां भाषण दे रहे थे वहीं एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम था और उसमें लोगों की भीड़ देखकर मुस्तफा आग बबूला हो गए. उन्होंने कहा कि मैं इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा,मैं एक कौमी सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर कर घर में घुस जाऊंगा.

@sambitswaraj, DON’T LOOK 4 YOUR STAPLE DIET “HINDU-MUSALMAN” INTO EVERYTHING. UNLESS YOUR EARDRUMS LIE DYSFUNCTIONAL, STRETCH YOUR EARS TO LISTEN “FITNON”, NOT “HINDUON”. “फितने और फ़ितनों ” MEANING MISCHIEVOUS ELEMENTS, ARE THE MOST COMMONLY USED EXPRESSIONS IN MY SAMAJ. 1\N pic.twitter.com/uqu5mmCzmZ

— MOHD MUSTAFA, FORMER IPS (@MohdMustafaips) January 22, 2022