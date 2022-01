Punjab Election: पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, सीट बंटवारे को लेकर हुआ अंतिम फैसला

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (Punjab Election 2022) के लिए आज पंजाब एनडीए गठबंधन (Punjab NDA alliance) में सीटों के बंटवारे ( Seat Sharing in Punjab) को लेकर अंतिम फैसला लिया गया. पंजाब चुनावों में इस बार बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) की पंजाब लोग कांग्रेस (PLC) और सुदेव सिंह ढींडसा की पार्टी का गठबंधन हुआ है. सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉंफ्रेंस करके तीनों पार्टी के बीच हुए सीट बंटवारे को लेकर बड़ी जानकारी दी.

पंजाब में भाजपा और अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच सीटों को लेकर अंतिम फैसला सोमवार को हो गया. पंजाब चुनाव में बीजेपी 65 सीटों पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी 35 और संयुक्त अकाली दल कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा पंजाब में बेहद अहम है.

#PunjabPolls | BJP will contest election on 65 seats, Punjab Lok Congress chief on 37 seats & SAD-Sanyukt Chief will contest election on 15 seats: BJP president JP Nadda pic.twitter.com/yRoGGIMyqZ

