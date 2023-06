नई दिल्‍ली. पंजाब के गर्वनर बनवारी लाल पुरोहित राज्‍य सरकार से खासे नाराज हैं. उनकी नाराजगी की वजह कोई और नहीं बल्कि पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान हैं. राज्‍यपाल का कहना है कि सीएम उन्‍हें पंजाब सरकार का हेलीकॉप्‍टर इस्‍तेमाल करने देने का एहसान जता रहे हैं. राज्‍यपाल ने दावा किया कि बीते छह साल में उन्‍होंने कभी प्‍लेन में बिजनेस क्‍लास का टिकट इस्‍तेमाल नहीं किया है ताकि फालतू पैसा खर्च ना हो और भगवंत मान उन्‍हें हेलीकाप्‍टर की धोंस दिखा रहे हैं.

मीडिया से बातचीत के दौरान गर्वनर बनवारी लाल पुरोहित ने अपना दर्द साझा किया. उन्‍होंने कहा, ‘मैं आपको बता दूं कि मैंने गवर्नर बनने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमी क्‍लास में ट्रेवल करूंगा. बिजनेस क्‍लास में बीते छह साल में मैंने एक बार भी ट्रेवल नहीं किया है. मेरे ऊपर दोषारोपण क्‍या लगाया कि हमनें गवर्नर को अपना हेलीकाप्‍टर दिया. हेलीकॉप्टर से हमको बॉर्डर पर भेज दिया. इसके बदले हमको उनके लिए तालियां बजानी चाहिए ये उनकी अपेक्षा है.’

‘ये चीफ मिनिस्‍टर की अकड़ को दिखाता है’

बनवारी लाल पुरोहित ने कहा, ‘राज्‍यपाल इतना सस्‍ता है कि आप उसको ब्राइब (रिश्‍वत देना) इतनी आसानी से कर लोगे. बॉर्डर पर गया हूं. ये मेरी आधिकारिक ड्यूटी थी. चार बार मैं गया हूं. मेरे सेक्रेटरी के अलावा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साथ में उस हेलीकॉप्‍टर में गए हैं. मैं अकेला थोड़ी गया हूं. ये बोलने की बात है क्‍या? मेरा हेलीकॉप्‍टर, मैंने उन्‍हें दिया और ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं. ये चीफ मिनिस्‍टर की अकड़ है.’

#WATCH | (CM Mann) said that I have been given a helicopter. I used it for official duty and not for personal use and visited the border area in which Punjab officials also accompanied me. Now I have announced that as long as I am in Punjab, I will not use the Punjab govt’s… pic.twitter.com/kg0FpxMAFo

