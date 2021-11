पंजाबः सिद्धू ने खोला CM चन्नी के खिलाफ मोर्चा, इस मामले पर दी भूख हड़ताल की धमकी

चंडीगढ़. कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री (Punjab Cheif Minister) का चेहरा बेशक बदल गया हो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है. कैप्टन के खिलाफ बगावत दिखाने के बाद अब सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि यदि उनकी सरकार ने ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे.

पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने कहा, ‘नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो गए हैं. लाखों लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं. ऐसे में नशे की रिपोर्ट (Reports on drugs menace & the sacrilege incident) को सार्वजनिक करना अहम है.’ सिद्धू ने कहा कि जब राज्य के खजाने में पैसा है नहीं तो कहां से बड़ा अस्पताल और लड़कियों के लिए कॉलेज बनेगा. मैं सिर्फ पार्टी प्रधान हूं प्रशासनिक ताकत मेरे पास नहीं है, मैंने सीएम चन्नी से भी कह दिया है कि अगर जल्द बेअदबी जांच की रिपोर्ट सार्वजानिक न हुई तो इस्तीफा दे दूंगा. इतना ही नहीं सिद्धू अपने संबोधन में सीएम चन्नी को अलग ही तरह से धमकी देते हुए नजर आए.

उन्होंने कहा, ‘पंजाब में अभी भी रेत महंगी मिल रही है. वह इसे सस्ता करवाकर दम लेंगे और ऐसा न हुआ तो इस्तीफा दे देंगे.’

