पंजाब : सात खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने दायर किया आरोप पत्र 

नई दिल्‍ली. केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब मूल के 7 खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र (Charge-sheet) दायर किया है. एनआईए द्वारा दायर आरोपपत्र के मुताबिक इन लोगों पर खालिस्तानी आतंकी समूह (Khalistani Terrorists) के साथ मिलकर, आतंकी संगठन के नाम पर अवैध तौर पर लाखों-करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप है. इसमें कहा गया है कि यदि कोई धन नहीं देता था, तब ये उसे धमकाते और उसे जान से मारने की धमकी (Threatening and Extortion) देते थे. जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा काफी विस्तार से जांच करने के बाद मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है.

एनआईए द्वारा दायर आरोपपत्र में आरोपी खालिस्तानी आतंकियों में पंजाब के मोगा इलाके का रहने वाला लवप्रीत सिंह उर्फ रवि और कमलजीत शर्मा उर्फ कमल, पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला राम सिंह उर्फ सोना, उत्तरप्रदेश के मेरठ का रहने वाला गगनदीप सिंह उर्फ गग्गु और मोहम्मद आशिफ अली को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श रंजीत सिंह जो पंजाब के मोगा इलाके का और हरदीप सिंह निज्जर उर्फ निज्जर गगनदीप सिंह जो जालंधर का रहने वाला है, फरार बताए गए हैं. इनके कनाडा में होने की सूचना है. ये मामला एनआईए ने इसी साल 10 जून 2021 को दर्ज किया था.

पंजाब स्थित मोगा इलाके में मेहनत थाना में 22 मई 2021 को एक मामला दर्ज किया गया था. इसके मुताबिक शिकायतकर्ता ने पंजाब पुलिस सूचित किया था कि आरोपी अर्शदीप सिंह, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू और रमनदीप सिंह लगातार उसे कनाडा सहित अन्य दूसरे देशों के मोबाइल नंबर से अवैध धन की उगाही (extorting money) करने के लिए धमकी दे रहा है और पैसा नहीं देने पर शिकायतकर्ता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है. लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और खालिस्तानी संगठन से जुड़े इनपुट्स की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस केस को 10 जून 2021 को टेकओवर (taken over the investigation) करके मामले की तफ़्तीश में जुट गई थी.

खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स के प्रमुख के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई

एनआईए की जांच से पता चला है कि कनाडा में अपने आप को खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स (Khalistan Tiger Force (KTF) का प्रमुख बताने वाले आतंकी हर्षदीप सिंह निज्जर (Hardeep Singh Nijjar) के सीधे तौर पर संपर्क में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श उर्फ प्रभ जुड़ा हुआ है. ये अर्शदीप कनाडा में रहकर पंजाब के अंदर अपहरण, अवैध पैसों की वसूली, हत्या की सुपारी सहित पंजाब में साम्प्रदायिक माहौल (disturb the communal harmony) को खराब करने की सुपारी ले रहा है. इसके साथ ही वो पंजाब में सक्रिय कई गैंगस्टर और आतंकियों को कनाडा से ही फोन के माध्यम से वारदात को अंजाम देने के लिए कई निर्देश और हथियारों को उपलब्ध करवाने के लिए तमाम सुविधाओं से संबंधित निर्देश दे रहा था. फिलहाल इस मामले में आरोप पत्र दायर होने के बावजूद कई आतंकियों के खिलाफ तफ़्तीश जारी है. जल्द ही कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है और आगे पूरक आरोपपत्र (Suplimentry Chargsheet ) भी दायर किया जा सकता है.

