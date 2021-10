चंडीगढ़. पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत (Harish Rawat) ने राज्‍य में जारी संकट के बीच अब पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) को समझाने की कोशिश की है. उन्‍होंने कहा कि ऐसा कोई तथ्‍य नहीं है, जिससे इस बात का पता लगे कि कैप्‍टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस (Congress) द्वारा अपमान किया गया है. उन्‍होंने कहा, ‘2-3 दिन से अमरिंदर सिंह के जो बयान आए हैं उससे लगता है कि वो किसी प्रकार के दबाव में हैं.’

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने कहा, ‘केंद्र की सत्‍ता में बैठी भाजपा जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वे राज्‍य में अमरिंदर सिंह को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें कहीं हैं उन पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी किसान विरोधी, पंजाब विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं.’

No facts in reports that state Captain Amarinder Singh was insulted by Congress. It appears from Captain’s recent statements that he is under some sort of pressure. He should rethink, and not help BJP directly or indirectly: AICC in-charge of Punjab, Harish Rawat, in Dehradun pic.twitter.com/XZ2zuKeQuh

— ANI (@ANI) October 1, 2021