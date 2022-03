Rajya Sabha Election: राज्यसभा के लिए राघव चड्ढा ने भरा नॉमिनेशन, हरभजन बोले- खेल के मुद्दों को उठाऊंगा

नई दिल्ली: पंजाब की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव (Punjab Rajya Sabha Election ) 31 मार्च को होने जा रहा है. पंजाब की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा (Raghav Chadha) और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) समेत कुल पांच लोगों को राज्यसभा सीट के लिए टिकट दिया है. राज्यसभा भेजे जाने पर राघव चड्ढा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया और दोपहर बाद वे अपनी मां के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे. राघव चड्ढा के साथ आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक भी नामांकन भरने पहुंचे थे.

नॉमिनेशन फाइल करने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि आज मेरे लिए काफी बड़ा दिन है और केजरीवाल जी ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में मुझे यहां भेज दिया, मैं कोशिश करूंगा कि संसद में मान साहब की कमी न खलने दूं. बता दें कि 33 वर्षीय राघव चड्ढा उच्च सदन में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं.

Chandigarh | Academician Dr Sandeep Pathak and AAP Delhi MLA Raghav Chadha file their nominations for Rajya Sabha from Punjab. pic.twitter.com/ZCuyrRi7H7

राघव चड्ढा के साथ साथ पूर्व क्रिकेट हरभजन सिंह ने भी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया. उन्होंने कहा कि मैं खेल के क्षेत्र में विकास के लिए काम करूंगा और पंजाब के युवाओं का खेल के प्रति झुकाव बढ़े ऐसे कार्यों को बढ़ावा दूंगा. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि मैं खेल के साथ साथ पंजाब के लोगों को आगे ले जाने का काम करूंगा.

Chandigarh | Former cricketer Harbhajan Singh files nomination for Rajya Sabha from Punjab. AAP nominated him as one of its candidates. pic.twitter.com/Gpk3mqxvG9

— ANI (@ANI) March 21, 2022