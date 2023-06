नई दिल्ली. ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद से लगातार अलग-अलग जगहों पर ट्रेन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में अब दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक से आग लग गई. आग लगने के दौरान कोच में सवार यात्री घबरा गए. हालांकि राहत की बात यह है कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची. पूर्व तटीय रेलवे ने कहा कि बीते गुरुवार की शाम को ट्रेन के बी-3 कोच में खरिया रोड स्टेशन पर पहुंचते ही धुएं का पता चला.

दरअसल, एसी कोच के पास लगे ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई. लेकिन समय रहते इस पर नियंत्रण कर लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. आग की सूचना मिलते ही दमकल की एक टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया. बाद में ट्रेन को उसके रूट पर भेजा गया. आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन आग लगने के बाद ट्रेन के कुछ यात्रियों और वहां मौजूद लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई. ईस्ट कोस्ट रेलवे की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक के अधूरे रिलीज के चलते घर्षण के कारण ब्रेक पैड में आग लग गई थी.

VIDEO | A fire was spotted in an air-conditioned coach of Durg-Puri Express on Thursday night in Odisha’s Nuapada district, leaving passengers scared, the East Coast Railway said. No casualties were reported from the incident. pic.twitter.com/xx3zM3TvFz

— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2023