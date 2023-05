Vande Bhart: पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर गिरी पेड़ की शाखाएं, ट्रेन का शीशा टूटा, कोई हताहत नहीं

कोलकाता/भुवनेश्वर. ओडिशा के जाजपुर जिले में रविवार को आंधी के दौरान पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पेड़ की शाखाएं गिर गईं, जिससे इसका शीशा टूट गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पेड़ की शाखाएं ट्रेन के ‘पेंटोग्राफ’ में फंस गईं, जिससे ट्रेन का संचालन बाधित हुआ. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम लगभग पौने पांच बजे बैतरनी रोड और मंजुरी रोड स्टेशनों के बीच हुई. ट्रेन पुरी से हावड़ा की ओर जा रही थी.

हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी और शनिवार से इसका व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ था. दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है.

Odisha | Puri-Howrah Vande Bharat Express halted between Dulakhapatna-Manjuri Road Station after the overhead wire was damaged due to thunderstorms and lightning.

Purna Chandra Shahu, Station Manager, Bhadrak said, “Front glass and side windows of the driver cabin were damaged… pic.twitter.com/bhuAIGQFiI

