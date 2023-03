Pynthorumkhrah Election Result: पिनथोरुमख्राह विधानसभा सीट पर क्या जीत दोहराएगी बीजेपी? नतीजे थोड़ी देर में

हाइलाइट्स मेघालय की सभी 60 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की चौकस तैयारी मेघालय की पिनथोरुमख्राह विधानसभा अनारक्षित श्रेणी की सीट है

Pynthorumkhrah Assembly Election Result 2023 Live Update: मेघालय (Meghalaya) की पिनथोरुमख्राह विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू हो रही है. इस सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी. 2 मार्च को घोषित होने वाले चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं. पिनथोरुमख्राह सीट का लाइव रिजल्ट आप यहां देख सकते हैं. थोड़ी ही देर में इस सीट पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. मेघालय की पिनथोरुमख्राह विधानसभा ईस्ट खासी हिल्स (East Khasi Hills) जिले का हिस्सा है, जो अनारक्षित श्रेणी की सीट है.

मेघालय की पिनथोरुमख्राह विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता आया है. 2023 के परिणाम क्या रहेंगे यह थोड़ी देर में साफ हो जाएगा. 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के अलेक्जेंडर लालू ने जीत दर्ज की थी. इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीटिंग विधायक अलेक्जेंडर लालू हेक (ALEXANDER LALOO HEK) पर ही भरोसा जताया है. इंडियन नेशनल कांग्रेस (Indian National Congress) पिनशंगैनलैंग साइम (PYNSHNGAINLANG SYIEM) को मैदान में उतारा है. वहीं नेशनल पीपुल्‍स पार्टी (National People’s Party) ने रॉकी हेक (ROCKY HEK), वॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टी (Voice of the People Party) मेबॉर्न ग्रेस लिंगदोह (MAYBORN GRACE LYNGDOH), आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) ने रेमंड बसैवमोइट (RAYMOND BASAIAWMOIT) को चुनाव लड़ाया है. निर्दलीय भी इस सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं.

2018 में पिनथोरुमख्राह से कौन जीता कौन हारा

2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अलेक्जेंडर लालू हेक ने 10166 वोट हासिल कर चुनाव जीता. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के जेम्स बान बसाइवामोइत को 8748 वोट मिले और वह 1418 मतों से हार गए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बानपीनशंगैनलैंग रुम्नोंग तीसरे स्थान पर रहे उन्हें 2964 वोट मिले. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 914 और नेशनल पीपुल्स पार्टी 851 वोट हासिल हुए थे.

2013 में जीती थी कांग्रेस

2013 के विधानसभा चुनाव में अलेक्जेंडर लालू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया और वह बीजेपी को हराने में सफल हो गए. उन्हें 10588 वोट हासिल हुए. अईएनडी इंडिपेंडेंट दूसरे स्थान पर रही और उसे 8637 वोट हासिल हुए. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 617 और भाजपा को 483 वोट मिले.

सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी सत्ता से बाहर रही कांग्रेस

2018 में 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा 21 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही. कांग्रेस बहुमत से महज 10 सीट दूर रही और फिर से सरकार बनाने की उसकी योजना नाकाम हो गई. यहां नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) 19, बीजेपी 2, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) 6, एचएसपीडीपी 2, पीडीएफ 4 और 1 निर्दलीय के साथ आने से इस गठबंधन के पास 34 विधायकों का समर्थन हो गया.

मेघालय में चतुष्कोणीय लड़ाई

मेघालय की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं. यहां एनपीपी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने 60-60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. यूडीपी के 47 प्रत्याशी, वीपीपी के 18 और एचएसडीपी के 11 प्रत्याशी चुनाव में हैं. टीएमसी ने 56 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और मेघालय में सीएम पद का चेहरा मुकुल संगमा को बना रखा है, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे. इस तरह से एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस में त्रिकोणीय और कुछ सीटों पर टीएमसी चतुष्कोणीय लड़ाई बना दी है.

मेघालय में महिला मतदाता सबसे ज्यादा

मेघालय की कुल आबादी 21,61,129 है. इस आबादी में महिलाएं की संख्या 10,92,396 है तो पुरुषों क आबादी 10,68,801 है. इस सूबे में पहली बार बालिग हुए यानी 18 साल के 81,443 मतदाता है. इन मतदाताओं में दिव्यांग मतदता 7,478 और बुजुर्ग मतदाता 22,658 हैं और 100 साल के 290 मतदाता हैं. यहां मतदाता लिंग अनुपात 1,022 हैं.

