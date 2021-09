ग्लोबल CEO's के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, कारोबार से लेकर 5G पर हुई बात

वॉशिंगटन. अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi US Visit) ने वॉशिंगटन में क्वालकॉम, अडोबी, ब्लैकस्टोन, जनरल एटॉमिक्स और फर्स्ट सोलर के सीईओ से मुलाकात की. पीएम मोदी की पहली मुलाकात क्वालकॉम सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन के साथ हुई. इस मुलाकात में पीएम मोदी और सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन के बीच भारत में मौकों को लेकर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत द्वारा दिए जाने वाले विशाल अवसरों के बारे में क्रिस्टियानो एमॉन को अवगत करवाया. वहीं, सीईओ एमॉन ने भारत के साथ 5जी और अन्य क्षेत्रों में काम करने की इच्छा जताई है. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और क्रिस्टियानो, अध्यक्ष और सीईओ, क्वालकॉम ने भारत में हाई-टेक सेक्टर में निवेश के अवसरों पर बात की. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई योजनाओं पर भी चर्चा की.

#WATCH “We’re so proud of our partnership with India…We’re happy with everything we’re doing together with India,” says Cristiano R Amon, President & CEO of Qualcomm on his meeting with Prime Minister Narendra Modi in the US pic.twitter.com/XtGyGw55FX

