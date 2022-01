राहुल गांधी ने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को लिखा पत्र- सरकार के दबाव में मेरे फॉलोवर्स कम कर रही आपकी कंपनी

नई दिल्‍ली. कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर हमला बोला. राहुल गांधी ने 27 दिसंबर, 2021 को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) को इस संबंध में एक पत्र लिखा था. उन्‍होंने पत्र में दावा किया है कि उनके ट्विटर फॉलोवर्स लगातार कम हो रहे हैं. उनका कहना है कि ट्विटर केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है. इसलिए उनके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं. उन्‍होंने दावा किया है कि पिछले करीब 7 महीने से उनके फॉलोवर्स की संख्‍या में 4 लाख की बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन अगस्‍त 2021 के बाद उनके फॉलोवर्स की संख्‍या कम होने लगी है.

ट्विटर ने भी राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. ट्विटर की ओर से कहा गया है, ‘हम हर हफ्ते हजारों ऐसे अकाउंट हटाते हैं, जो हमारी नीतियों का उल्‍लंघन करते हैं. आप इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ट्विटर ट्रांसपेरेंसी सेंटर की ताजा अपडेट देख सकते हैं. ऐसे में अकाउंट में फॉलोवर्स की संख्‍या प्रभ‍ावित होती है.’

Congress leader Rahul Gandhi wrote to Twitter CEO Parag Agrawal on 27th December 2021, stating that “it is perplexing that the growth in my Twitter followers has suddenly been suppressed.” pic.twitter.com/xhbT1UWxXh

— ANI (@ANI) January 27, 2022