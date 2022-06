चौथे दौर की पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुए राहुल गांधी, जंतर-मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘नेशनल हेराल्ड’ समाचार पत्र से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले सप्ताह लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद सोमवार को फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पेश हुए. जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है. राहुल गांधी सीआरपीएफ जवानों की ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा के साथ सोमवार सुबह 11:05 बजे मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे.

पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिन ईडी के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिस दौरान धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किये गए थे. उन्हें गत शुक्रवार को फिर से जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी मां सोनिया गांधी के बीमार होने के कारण ईडी के जांच अधिकारी को पत्र लिख कर उन्हें शुक्रवार (17 जून) के लिए निर्धारित पूछताछ से छूट देने का अनुरोध किया था.

#WATCH | Delhi: Congress leader Rahul Gandhi arrives at the Enforcement Directorate (ED) office, for questioning in the National Herald case. Today is the fourth day of his questioning by the agency. pic.twitter.com/4XHeiqf8Sr

