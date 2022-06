LIVE: राहुल गांधी पेशी के लिए ED दफ्तर पहुंचे, बाहर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद

कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज देश में जो हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं. पीएम देश को संदेश दें कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने से पहले, उनके प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए पार्टी मुख्यालय में एकत्र हुए हैं.

Delhi | We’re protesting against what’s happening in the country today. PM should give a message to the nation that violence won’t be tolerated: Ashok Gehlot, Cong

Congress leaders gather at party HQ to express solidarity with top leadership as Rahul Gandhi to appear before ED pic.twitter.com/DpAWzv4M9S

— ANI (@ANI) June 13, 2022