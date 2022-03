पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल बोले- सरकार कम करे दाम

नई दिल्ली. देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है. इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार को संसद के पास धरना दिया. इस धरने में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए. पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरु होने से करीब डेढ़ घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान के तहत धरना दिया.

इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है. उन्‍होंने कहा कि इसकी सीधी चोट आम आदमी पर पड़ रही है. हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तुरंत कम किया जाना चाहिए. कांग्रेस आज पूरे देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है.

#WATCH Congress MP Rahul Gandhi along with party leaders holds protest against fuel price hike in Delhi pic.twitter.com/uIXJMoveLj

— ANI (@ANI) March 31, 2022