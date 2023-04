'मेरे भाई की मदद के लिए कोई नहीं..', वायनाड में इमोशनल हुईं प्रियंका गांधी, जनता को बताया परिवार

वायनाड. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उन लम्हों को याद किया, जब वह हाल ही में कांग्रेस नेता और अपने भाई राहुल गांधी के घर का सामान पैक कर रहीं थीं. केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं राहुल के घर में उनका फर्नीचर पैक कर रही थी. उसी वक्त मैं यह सोच रही थी कि कुछ साल पहले मेरे बच्चों और पति ने मुझे अपना घर स्थानांतरित करने में मदद की थी. लेकिन मेरे भाई के पास उसकी मदद करने के लिए अपना परिवार नहीं है, हालांकि ही उसके पास हम सब हो.’

प्रियंका गांधी ने आगे कहा, ‘जब मैं 2019 में वायनाड आई थी, तो मैंने आपको अपने भाई के बारे में बहुत कुछ बताया था. आज मुझे विश्वास है कि वायनाड के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी कौन हैं. आप जानते हैं कि वह एक ईमानदार और बहादुर व्यक्ति है जो उन लोगों की शक्ति से नहीं डरता है जो उसे चुप कराना चाहते हैं.’ प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी पर पूरी सरकार और केंद्रीय मंत्री इसलिए निर्मम प्रहार करते हैं, क्योंकि वह सवाल करते हैं.

I was packing up Rahul’s furniture at his house. I was reflecting on the fact that my children and spouse helped me relocate my home a few years ago. But my brother doesn’t have a family of his own to help him, even though he has the rest of us.

: @priyankagandhi Ji pic.twitter.com/wuzfm5hLcV

— Congress (@INCIndia) April 11, 2023