नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को तमिलनाडु के ऊटी में एक चॉकलेट फैक्ट्री के अपने दौरे का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह कैंडी बनाने में हाथ आजमाते हुए और GST पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मॉडीज चॉकलेट की कहानी भी बताई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो की एक क्लिप शेयर करते हुए 53 वर्षीय कांग्रेस नेता ने लिखा, ’70 अविश्वसनीय महिलाओं की एक टीम ऊटी की प्रसिद्ध चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक को चलाती हैं. मॉडीज चॉकलेट्स की कहानी भारत के MSME की महान क्षमता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है. नीलगिरी की मेरी हालिया यात्रा के दौरान जो कुछ सामने आया वह यहां देख सकते हैं.’

A team of 70 incredible women drives one of Ooty’s famous chocolate factories!

The story of Moddys Chocolates is a remarkable testament to the great potential of India’s MSMEs.

