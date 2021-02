नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'मैं यह देखकर बेहद दुखी हूं कि राहुल गांधी इटली के बाहर नहीं आ सकते. वो पूरे देश के किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं. वो हमारे देश को दुनियाभर में बदनाम कर रहे हैं.' इसके साथ ही गिरिराज ने राहुल गांधी द्वारा केंद्र पर लगाए गए उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले करीब पांच वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार को काम नहीं करने दिया है और आपके सपनों, आकांक्षाओं को छीन लिया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं यह जानकर हैरान हूं कि पार्टी का एक नेता इस बात से अनजान है कि 2019 में प्रधानमंत्री ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी को लेकर एक अलग मंत्रालय बनाया था और मैंने इसके मंत्री के रूप में शपथ ली थी. पुडुचेरी में कार्य चल रहा है.' इस संबंध में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है. ठाकुर ने लिखा कि "श्री राहुल गांधी, मत्स्यपालकों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 2019 में किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया था. आत्मनिर्भर पैकेज 2020 के तहत मछली पालन के सतत विकास के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी. मत्स्यपालकों को गुमराह करने के बजाय इसके बारे में पढ़ना कैसा रहेगा?"

अनुराग ठाकुर ने एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि "और ये फिर एक बार, झूठ की राजनीति के चक्कर में, कांग्रेस ‘पार्टी’ की किरकिरी हो रही है.

A woman complains to @RahulGandhi in #Pondicherry that CM @VNarayanasami never visited/helped them during cyclones. But CM Narayanasami shamelessly translates it to Rahul as that woman is appreciating him for his work during floods. Never knew Rahul can be this easily cheated. pic.twitter.com/ntDd0Ilrnp