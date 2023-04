'वे हुड़दंग करने जा रहे हैं सूरत', राहुल गांधी पर BJP का हमला, कहा- यह न्याय पालिका पर प्रेशर

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आज सूरत जाएंगे, जहां राहुल गांधी अपनी सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे. वहीं राहुल गांधी के इस कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार के साथ हुड़दंग करने के लिए आज सूरत जा रहे हैं.

कांग्रेस न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहती हैः संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा, ‘आज ढोल-नगाड़ों और ताम-झाम के साथ सूरत जा रहे हैं आप भारतीय न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते हैं.’ संबित पात्रा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि क्या ये हकीकत नहीं है की आपने पिछड़ा वर्ग को जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी, उनके परिवार के सदस्य, सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सूरत जा रहे हैं और अपील (2 साल की सजा के खिलाफ) के नाम पर तबाही मचा रहे हैं. क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ?

#WATCH | Rahul Gandhi, his family members, CMs Ashok Gehlot & Bhupesh Baghel are going to Surat & will be creating mayhem in the name of appealing (against the 2-year sentence) verdict…are they trying to pressurise the judiciary?: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/ZLvsvNaL58

— ANI (@ANI) April 3, 2023