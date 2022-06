VIDEO: राहुल गांधी के वायनाड सांसद ऑफिस में तोड़फोड़, कांग्रेस ने लगाया SFI पर आरोप

तिरुवनंतपुरम. केरल के वायनाड में स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के सांसद कार्यालय में शुक्रवार को तोड़फोड़ की गई. पार्टी ने हमले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की भूमिका का आरोप लगाया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी. भारतीय युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि ‘एसएफआई के झंडे लिए हुए गुंडे’ राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय की दीवार पर चढ़े और उसे तोड़ दिया. इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाली ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, “आज दोपहर करीब 3 बजे एसएफआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के एक समूह ने वायनाड सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर जबरन अतिक्रमण कर लिया. उन्होंने कार्यालय के लोगों के साथ ही राहुल गांधी के कर्मचारियों पर बेरहमी से हमला किया. हमें इसका कारण नहीं पता.”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “उनका कहना है कि वे बफर जोन के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कि इस मामले में राहुल गांधी की क्या भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर उस मुद्दे में कुछ भी करने योग्य हो सकता है, तो वह केरल के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है.”

#WATCH | Kerala: Congress MP Rahul Gandhi’s office in Wayanad vandalised.

Indian Youth Congress, in a tweet, alleges that “the goons held the flags of SFI” as they climbed the wall of Rahul Gandhi’s Wayanad office and vandalised it. pic.twitter.com/GoCBdeHAwy

— ANI (@ANI) June 24, 2022