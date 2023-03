राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस नेताओं का फूटा गुस्सा, कहा- 'हम चुप नहीं रहेंगे'

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ गई हैं. सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है और अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म हो गई है. लोकसभा सचिवालय ने भी उनके निर्वाचन क्षेत्र को खाली घोषित कर दिया है. चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा कर सकता है. राहुल गांधी को लोकसभा द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन आने लगे हैं.

इस मामले में केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है. ‘अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर और अपील प्रक्रिया में होने के दौरान इस कार्रवाई से और इसकी तेज़ी से मैं स्तब्ध हूं. ऐसी राजनीति हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है.’ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, उन्होंने संसद में अडानी से संबंधित मुद्दा रखा. क्या ये गलत है? आज राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा. इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है. ऐसे ही चलता रहा तो इस देश में एक दिन तानाशाही आ जाएगी.’

I’m stunned by this action and by its rapidity, within 24 hours of the court verdict and while an appeal was known to be in process. This is politics with the gloves off and it bodes ill for our democracy. pic.twitter.com/IhUVHN3b1F

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 24, 2023