जवाहरलाल नेहरू ने बताया था भारत को राष्ट्र; राहुल गांधी मानते हैं- नेशन नहीं, राज्यों का संघ है इंडिया

नई दिल्लीः भारत एक नेशन है या नहीं, इस पर फिर से बहस गरमा गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानना है कि भारत नेशन नहीं, राज्यों का संघ है. इसे लेकर हाल ही में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा से बहस भी हुई. वर्मा ने राहुल से पूछा कि क्या उनका विचार त्रुटिपूर्ण और विनाशकारी नहीं है? राहुल ने इससे इनकार किया. यहां बता दें कि जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को देश की आजादी की घोषणा करते हुए संसद में जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने कई जगह भारत को मुल्क (राष्ट्र) कहकर संबोधित किया था.

राहुल गांधी ने सोमवार को कैंब्रिज के कॉरपस क्रिस्टी कॉलेज में ‘इंडिया एट 75’ कार्यक्रम के दौरान सवाल-जवाब में हिस्सा लिया था. इस दौरान सिद्धार्थ वर्मा की भारत की परिभाषा को लेकर राहुल से बहस हुई. सिद्धार्थ इंडियन रेलवे के ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं और इस समय कैंब्रिज में ‘पब्लिक पुलिस’ विषय पर कॉमनवेल्थ के स्कॉलर हैं. सिद्धार्थ ने इस सवाल जवाब का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया. इसमें वह राहुल से सवाल पूछते हैं, ‘आपने संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है. लेकिन अगर आप संविधान का पिछला पेज पलटकर प्रस्तावना को देखें तो उसमें लिखा है कि भारत एक राष्ट्र है. उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है. राष्ट्र शब्द वेदों में है. यहां तक कि जब चाणक्य ने तक्षशिला में विद्यार्थियों को पढ़ाया, तब उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि वे विभिन्न जनपदों के रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे एक राष्ट्र के हैं, जो भारत है. आदि शंकराचार्य ने भी…

Yesterday, in Cambridge, I questioned Mr. Rahul Gandhi on his statement that “India is not a nation but a Union of States”. He asserted that India is not a nation but the result of negotiation between states. (His complete response will be shared once uploaded by organisers) pic.twitter.com/q5KluwenMf

