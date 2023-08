Former PM Rajiv Gandhi Birth Anniversary: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) को उनकी जयंती पर लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso) के किनारे श्रद्धांजलि दी. अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा कि ‘पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, इन अनमोल यादों से छलकते हैं. आपके निशान मेरा रास्ता हैं- हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, भारत मां की आवाज सुन रहा हूं.’ राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं. पहले राज्य रहे जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसकी विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर लद्दाख में पैंगोंग त्सो के तट पर कहा कि ‘मेरे पिता मेरे सबसे महान गुरुओं में से एक थे. जब मैं छोटा था, तो वो यहीं की तस्वीर लाए थे और कहा था ये दुनिया की सबसे सुंदर जगह है. मैं भारत जोड़ो यात्रा के समय भी यहां आना चाहता था लेकिन लॉजिस्टिक की वजह से नहीं आ पाया. बाइक से आना अच्छा अनुभव था. लोगो से ज्यादा बातचीत हो पाती है. मुझे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा नहीं करने दिया जाए.’ एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने लेह से लद्दाख में पैंगोंग त्सो तक मोटरसाइकिल की सवारी की. अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यह उनका पहला दौरा है. राहुल गांधी के अगले हफ्ते कारगिल का दौरा करने की संभावना है.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi pays tribute to his father and former Prime Minister Rajiv Gandhi on his birth anniversary from the banks of Pangong Tso in Ladakh pic.twitter.com/OMXWIXR3m2

— ANI (@ANI) August 20, 2023