राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम करने वाले 'टूलकिट' का स्थाई हिस्सा बन गए हैं: भाजपा

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को ब्रिटेन में अपनी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और कहा कि वह ‘राष्ट्र-विरोधी टूलकिट’ का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं. नड्डा ने एएनआई को बताया, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है. लोगों द्वारा बार-बार ठुकराए जाने के बाद राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम करने वाले ‘टूलकिट’ का स्थाई हिस्सा बन गए हैं.”

नड्डा ने ‘भारत के आंतरिक मामलों में दूसरे देश के हस्तक्षेप की मांग करने’ पर राहुल गांधी से उनकी मंशा के बारे में सवाल किया. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी, जब आप भारत के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप की मांग करते हैं, तो आपका क्या इरादा है?’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक ओर आज भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और वहीं जी20 की बैठकें हो रही हैं, राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं. मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं इसके पीछे उनका क्या इरादा है?’

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ‘राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए… आजादी के बाद से भारत के इतिहास में, यहां तक ​​कि सबसे कठिन समय में भी, भारत के किसी भी नेता ने कभी भी विदेशी शक्तियों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील नहीं की. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक बहुत ही गंभीर मामला है.’

