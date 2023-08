VIDEO: लेह दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, फुटबॉल मैच देखा, लोगों से मिलाया हाथ

लेह. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को लेह में फुटबॉल मैच का आनंद लेते नजर आए. यहां पहुंचे राहुल गांधी मैच देखने के लिए दर्शकों के बीच जाकर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाया. कई लोग मैच के दौरान अपने पास बैठे राहुल के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए.

इसके पहले दिन में राहुल गांधी को क्षेत्र के युवाओं के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया. लेह में अपने भाषण में भाजपा पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘भारत की स्वतंत्रता की नींव संविधान है. भाजपा क्या कर रही है? वह संस्थागत ढांचे के प्रमुख हिस्सों में अपने ही लोगों को रख रही है. यदि आप भारत सरकार के मंत्रियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप वास्तव में अपने मंत्रालय में निर्णय ले रहे हैं. वे आपको बताएंगे कि हमें क्या करना होता है…’

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi watches a football match in Leh during his two-day visit to Ladakh pic.twitter.com/bagVZY2m4L

— ANI (@ANI) August 18, 2023