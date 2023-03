नई दिल्‍ली. कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि वे दुर्भाग्‍य (Unfortunately) से सांसद हैं. उनके इस वाक्‍य को कहते ही उनके करीब बैठे जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने उन्‍हें टोका और कहा कि ऐसा कहने से मजाक उड़ेगा. इसके बाद राहुल ने अपना बयान सुधारा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. राहुल अंग्रेजी भाषा में बोल रहे थे. उनके एक ओर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल तो दूसरी ओर जयराम रमेश बैठे थे. राहुल अपने लंदन वाले बयान के बारे में भाजपा के आरोपों का जवाब देना चाहते थे. राहुल को जब जयराम रमेश ने टोका और उनके वाक्‍य को सुधारा तो माइक ऑन था और सारी बातें रिकॉर्ड हो गईं. इस पर भाजपा को कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है.

प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में पहले राहुल गांधी ने कहा ‘ दुर्भाग्‍य (Unfortunately) से मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्‍मीद है कि संसद में बोलने दिया जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले सदन के पटल पर अपना बयान रखना चाहूंगा और उसके बाद आप जैसी चर्चा करना चाहेंगे, वैसा करते हुए मुझे खुशी होगी. इसके तुरंत बाद राहुल गांधी को उनकी गलती समझाई गई तो उन्‍होंने अपनी बात सुधारी और कहा ‘ मैं स्‍पष्‍ट कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्‍य से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, चूंकि आरोप संसद में 4 मंत्रियों ने लगाए हैं और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए. यदि भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है तो मैं अपनी बात संसद में कह पाऊंगा.’ प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बगल में बैठे जयराम रमेश ने राहुल गांधी को समझाया कि ‘आपने कहा है कि दुर्भाग्‍य से मैं सांसद हूं, इस पर वे आपका मजाक बना सकते हैं. इसके बाद राहुल ने अपनी बात सुधारकर स्‍पष्‍ट की.

It’s unfortunate that @RahulGandhi ji is an MP in our Parliament, as he consistently undermines and betrays our nation.

It’s concerning that he can’t even make a statement without being coached. Who is coaching him for his foreign intervention statement? pic.twitter.com/DSBF7WDMwW

