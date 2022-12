VIDEO: पहले मीडिया मेरी 24 घंटे वाह-वाही करता था, राहुल गांधी बोले- लेकिन, भट्टा परसौल जाने के बाद....

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार मीडिया पर तंज कसा. उन्होंने कहा, जब मैं साल 2004 में राजनीति में आया, तब हमारी सरकार थी. मीडिया 24 घंटे मेरी वाह-वाही करता था. लेकिन, उसके बाद एक दिन मैं यूपी के भट्टा परसौल गया. मैं वहां किसानों की जमीन का मामला छेड़ा. जैसे ही मैंने यह मामला छेड़ा वैसे ही यह मेरे पीछे पड़ गए.

उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा, इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ना है. जब हमने इसे कन्याकुमारी से शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है. क्योंकि, मेरे दिमाग में यह बात थी कि देश में नफरत फैली हुई है. लेकिन, जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई एकदम अलग थी. उन्होंने कहा कि यह देश एक है. मैं सड़कों पर लाखों लोगों से मिला हूं. सब एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं.

