छोटी बच्ची को गोद में उठाकर दुलारते दिखे राहुल गांधी, कहा- ऐसे पल के लिए तो 1000 मील चल सकता हूं

नई दिल्ली: कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होने वाली कांग्रेस की ‘भारत जोड़ी यात्रा’ इस समय केरल में चल रही है. राहुल गांधी ने बुधवार को पदयात्रा के दौरान एक छोटी बच्ची से मुलाकात की अपनी एक बहुत प्यारी तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें वह बच्ची को गोद में उठाए हुए हैं और उसके रिएक्शन पर मुस्कुरा रहे हैं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, ‘मैं इस तरह के पलों के लिए 1000 मील भी चल सकता हूं.’ यात्रा के माध्यम से, जो 2024 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा जनता का समर्थन हासिल करने का एक प्रयास है, पार्टी राहुल गांधी को लोगों के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है.

राहुल गांधी ने 8 सितंबर को तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी. तबसे विभिन्न शहरों में पदयात्रा के दौरान बच्चों के साथ बातचीत करते हुए 52 वर्षीय इस नेता की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं. कल कांग्रेस नेता से मुलाकात को लेकर उत्साहित एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था. मार्च के दौरान राहुल गांधी के साथ शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद उसे खुशी के आंसू बहाते हुए देखा गया था. कांग्रेस के भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसके साथ लिखा है, ‘किसी कैप्शन की जरूरत नहीं है. सिर्फ प्यार.’

I could walk a thousand miles for a moment like this.❤️ pic.twitter.com/c7ybGjAMew

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2022