वायनाड में बच्ची से मिलते हुए राहुल गांधी का वीडियो वायरल, पहले दी चॉकलेट फिर साथ में ली सेल्फी

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड (Wayanad) के दौरे पर. अपने तीन दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी शुक्रवार को वायनाड पहुंचे थे. अपने दौरे के शुरुआती दो दिनों में राहुल गांधी सैकड़ों लोगों से मिले. यहां उन्होंने रोड शो भी किया और रैलियों में हिस्सा भी लिया. इस दौरान राहुल गांधी एक बच्ची के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखे.

उनके रोड शो का एक वीडियो तेजी से वायरल (Rahul Gandhi Viral Video) हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वे एक रैली में हैं तो उनकी गाड़ी के पास कुछ लोग नजर आते हैं. इस भीड़ में राहुल गांधी को देखने के लिए एक बच्ची भी शामिल रहती है.

राहुल गांधी उस बच्ची से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस नेता ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो. इसके तुरंत बाद वह बच्ची राहल गांधी की कार में चढ़ जाती है. राहुल उस बच्ची को अपनी गोद में बैठा लेते हैं.

इसके बाद राहुल गांधी ने उसे चॉकलेट दी इस दौरान आसपास खड़े सभी लोग उनकी फोटो लेते रहे. इसके बाद राहुल गांधी ने खुद फोन लेकर उस बच्ची के साथ सेल्फी ली. राहुल गांधी का यह वायरल वीडियो 22 सेकेंड का है जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

In an atmosphere of fake scripted propaganda, candid moments like these of kindness and compassion is what the country needs. pic.twitter.com/H5YXKQd2Aa

— Congress (@INCIndia) July 2, 2022