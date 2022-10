...जब 75 साल के सिद्धारमैया ने हाथ पकड़कर राहुल गांधी के साथ लगाई दौड़, देखें Video

नई दिल्ली. कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ दौड़ाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को शुरू में मार्च के दौरान राहुल गांधी के ठीक बगल में चलते हुए देखा जा सकता है. फिर अचानक सभी को हैरान करते हुए राहुल गांधी ने सिद्धारमैया का बायां हाथ पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया.

मालूम हो कि भारत जोड़ों यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में शुरू हुई और 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी. इस दौरान राहुल गांधी ने सुनिश्चित किया कि कर्नाटक कांग्रेस में दोनों दिग्गज नेता सिद्धारमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार को समान महत्व दिया जाए. कांग्रेस दोनों प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकता का एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश कर रही है.

