VIDEO: 'मैं तमिल हूं...' भाषण के बाद संसद से बाहर आकर बोले राहुल गांधी, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया. संसद में दिए अपने भाषण के बाद राहुल ने बाहर आते हुए एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि वह तमिल हैं. दरअसल राहुल ने संसद में दिए अपने भाषण में गैर हिंदी भाषी राज्यों को लेकर कई बार बात की. इस दौरान राहुल ने कई बार अपने भाषण में तमिलनाडु का नाम लिया. भाषण पूरा होने के बाद जब राहुल सदन से बाहर आए तो संसद की लॉबी में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि “तमिलनाडु आपने बहुत बार बोला.” इस पर राहुल ने तुरंत जवाब दिया, “मैं तमिल हूं न.” यह कहने के बाद राहुल जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए. हालांकि इस दौरान उनसे पत्रकारों ने पूछा कि उन्होंने अपने भाषण में एक भी बार उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया, इस पर राहुल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी.

बता दें राहुल गांधी ने लोकसभा में कई बार तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए अपना भाषण दिया. राहुल ने कहा, “इस देश के दो दृष्टिकोण हैं. एक दृष्टि यह है कि यह राज्यों का संघ है, अर्थात बातचीत और वार्तालाप है, जिसका अर्थ है कि मैं तमिलनाडु में अपने भाई के पास जाता हूं और मैं कहता हूं, ‘तुम्हें क्या चाहिए?’ और वह कहता है, ‘यह है जो मैं चाहता हूं’. फिर वह मुझसे पूछता है ‘तुम क्या चाहते हो?’ और मैं कहता हूं ‘यह वही है जो मुझे चाहिए’. यह एक साझेदारी है, यह एक राज्य नहीं है. आप अपने पूरे जीवन में कभी भी तमिलनाडु के लोगों पर शासन नहीं करेंगे. यह नहीं किया जा सकता है.”

#WATCH | “Main Tamil hoon na (I am a Tamil),” says Congress MP Rahul Gandhi when asked about him mentioning Tamil Nadu several times while speaking on Presidential Address, in the Lok Sabha.

He evades the question of not mentioning Uttar Pradesh in his address. pic.twitter.com/OAg9OOxF6Q

— ANI (@ANI) February 2, 2022