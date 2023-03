'मोदी सरनेम' केस में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जमानत भी मिल गई

सूरत (गुजरात). सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है. हालांकि, कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान होना अभी बाकी है. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.

#WATCH | Gujarat: Congress MP Rahul Gandhi reaches Surat District Court

The court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/uCz56SP5nz

— ANI (@ANI) March 23, 2023