नई दिल्ली. कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा (US Trip) के बाद आज देर शाम भारत लौटेंगे. राहुल गांधी पिछले महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा पर गए थे. अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों, उद्यमियों, पूंजीपतियों, टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के टॉप लीडरों और छात्रों के साथ बातचीत की थी. कांग्रेस (Congress) पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका पहुंचने के लगभग 21 दिन बाद राहुल गांधी मंगलवार देर शाम भारत लौटने वाले हैं.

जब राहुल गांधी के देश वापस लौटने की खबरें सामने आईं तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को राहुल गांधी की कथित रहस्यमय विदेश यात्राओं के लिए उन पर निशाना साधा. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि ‘राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्य में डूबा हुआ है?’ उन्होंने कहा कि ‘विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूहों के साथ उनकी गुप्त बैठकों की कई रिपोर्टें इन यात्राओं के उद्देश्य पर और सवाल उठाती हैं …’

Why does Rahul Gandhi spend so much time abroad, especially with a large part of his trips being shrouded in mystery? Several reports on his clandestine meetings with foreign agencies and groups inimical to India’s interest raise further questions on the purpose of these visits… https://t.co/H1Ip3bFKp9

