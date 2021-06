Rahul Gandhi Birthday: राहुल गांधी 51 साल के हुए, कई नेताओं ने बधाई दी

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi Birthday) शनिवार को 51 साल के हो गए. उनके जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस और कई अन्य दलों के प्रमुख नेताओं उन्हें बधाई दी और उनके स्वस्थ रहने एवं दीर्घायु होने की कामना की. राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को हुआ था. वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र हैं.



उन्होंने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है, हालांकि इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ‘सेवा दिवस’ मनाते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन, मेडिकल किट और मास्क बांटें.



पार्टी ने पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टी के विभिन्न संगठनों एवं विभागों को पत्र लिखकर कह दिया था कि वे राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं करें तथा कोई होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगाएं, बल्कि अपने पास उपलब्ध संसाधन का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करें. राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं तथा दूसरे दलों के भी कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें बधाई दी.



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत शुकमामनाएं. उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं.’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘राहुल जी गरीबों और वंचितों के कल्याण को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं. मैं उनके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं.’’

Warmest birthday greetings to @RahulGandhi Ji. May he be blessed with a long and healthy life full of happiness. Rahul ji is genuinely concerned about the welfare of the poor and downtrodden. I wish he succeeds in his endeavours. #HappyBirthdayRahulGandhiJi