VIDEO: राहुल गांधी ने खाली किया बंगला, 12 तुगलक लेन से निकलते दिख ट्रक

नई दिल्ली. मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने शनिवार को अपना आधिकारिक बंगला 12, तुगलक लेन बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें से कई ट्रक बंगले से निकलते देखे गए. राहुल गांधी इससे पहले शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान ले गए थे.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को “मोदी उपनाम” से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी. सासंद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनसे 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 14 अप्रैल को अपने ऑफिस और कुछ निजी सामान को बंगले से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था. गांधी ने शुक्रवार से शनिवार तक अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से हटा दिया. यह बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था. एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते देखा गया.

#WATCH | Delhi: Trucks leave from Rahul Gandhi’s 12 Tughlak Lane bungalow as he vacates the residence after his disqualification as a Lok Sabha MP. pic.twitter.com/CEvWhMeev9

— ANI (@ANI) April 22, 2023