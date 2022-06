नेशनल हेराल्ड केस में आज ED के सामने पेश होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस निकालेगी मार्च, नेता करेंगे सत्याग्रह

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘नेशनल हेराल्ड-एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के समक्ष पेश होंगे. ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया है कि उसके सभी शीर्ष नेता और सांसद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय ’24 अकबर रोड’ से ईडी मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे और ‘सत्याग्रह’ करेंगे. राज्यों में भी कांग्रेस नेता सोमवार को जांच एजेंसी के कार्यालयों तक मार्च निकालेंगे और ‘सत्याग्रह’ करेंगे. राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने से पहले कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व पार्टी प्रमुख ‘पीछे नहीं हटेंगे.’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा कि धन शोधन मामले में राहुल गांधी को भेजा गया ईडी का समन ‘निराधार’ है और ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा नेता या पार्टी द्वारा शासित राज्य जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं. राहुल और सोनिया गांधी को ईडी के समन और सोमवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश को लेकर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के फैसले के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा, ‘मैं एक कांग्रेस सदस्य और एक वकील के रूप में अपनी बात रखना चाहता हूं. राहुल गांधी को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत भेजा गया ईडी का समन निराधार है.’

Delhi | Additional security forces deployed outside the Enforcement Directorate office

Congress leader Rahul Gandhi to appear before ED today in the National Herald case. pic.twitter.com/nY6GxVFoz4

— ANI (@ANI) June 13, 2022