मुंबई: लोको पायलट ने जान जोखिम में डालकर चालू की ट्रेन, रेलवे ने शेयर किया वीडियो

मुंबई. कुछ शरारती तत्वों ने मुंबई से छपरा जा रही गोदान एक्सप्रेस ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी, जिसकी वजह से ट्रेन मुंबई से 80 किलोमीटर दूर एक नदी के ऊपर बने पुल पर रुक गई. इसकी सूचना जब मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ सहायक लोको पायलट (ALP) को मिली, तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन को दोबारा चालू किया. मध्य रेलवे ने गुरुवार को शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर टिटवाला और खडावली के बीच हुई इस घटना का एक वीडियो ट्वीट किया और यात्रियों से ट्रेनों में बेवजह अलार्म चेन नहीं खींचने की अपील की. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वरिष्ठ सहायक लोको पायलट सतीश कुमार को पुल पर खड़ी ट्रेन को ठीक करते देखा जा सकता है. सेंट्रल रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने मुंबई से छपरा जा रही गोदान एक्सप्रेस की अलार्म चेन खींच दी. इसकी वजह से ट्रेन टिटवाला और खडावली के बीच कालू नदी पुल पर रुक गई.

Pulling the Alarm Chain for no reason can cause trouble to many!

Satish Kumar, Asst. Loco Pilot of CR,took the risk of resetting Alarm Chain of Godan Express,halted over the River Bridge between Titwala & Khadavli Station.

Pull the chain of a train only in case of an emergency. pic.twitter.com/I1Jhm9MESh

