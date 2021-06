मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई सड़कें तालाब में तब्दील, तीन दिनों में दूसरी बार डूबा अंधेरी सब-वे

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है. यहां अगले कुछ दिनों तक तेज बरसात की संभावना जताई जा रही है. लगातार बारिश के चलते शहर के कई अहम मार्ग पूरी तरह पानी से भर चुके हैं. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भी इस बात की जानकारी दी है कि अगले 48 घंटों में मुंबई और उपनगरीय इलाकों में अत्याधिक बारिश का अनुमान लगाया है.



समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी किए गए विजुअल्स में नजर आ रहा है कि मुंबई की कई सड़कें डूब चुकी हैं. शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में से एक अंधेरी सब-वे तालाब की शक्ल ले चुका है. यहां दोपहिया वाहन चालक गाड़ियां डूबने से परेशान नजर आ रहे हैं. जबकि, कार और बड़े वाहन पहिए थमने के डर के चलते रफ्तार से गुजर रहे हैं.



बीती 9 जून को भी जलजमाव के चलते रास्तों को बंद करने का फैसला लिया गया था. भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवारों के लिए मिलान, खार, अंधेरी और मलाड सबवे को जलजमाव की वजह से यातायात पुलिस ने बंद कर दिया था. खबर है कि बृह्नमुंबई महानगरपालिका ने भी हालात के मद्देनजर कार्रवाई शुरू की है. निचले इलाकों और मीठी नदी के पास से लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है.यहां देखें वीडियो-



#WATCH | Maharashtra: Andheri Subway waterlogged in Mumbai as rain continues to lash the city pic.twitter.com/uJvAEbVMx5