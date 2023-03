Rain News: दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, अगले 48 घंटों में इन राज्यों में गिर सकते हैं ओले, IMD ने किया अलर्ट

दिल्ली एनसीआर: दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को झमाझम बारिश हुई, जिसके वजह से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने दक्षिणी दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश/बूंदा बांदी की भविष्यवाणी की. आईएमडी के अनुसार, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश की भी उम्मीद है.

आईएमडी ने अपने रिपोर्ट में कहा, ‘फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, बावल (हरियाणा) खैरथल, कोटपूतली, अलवर, राजगढ़ (राजस्थान) के आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.’ आईएमडी ने बताया कि रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार को हुए झमाझम बारिश से राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को गर्मी से राहत मिली.

इन राज्यों में भी बारिश की संभावना

IMD के अनुमान लगाया कि रविवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हल्की आंधी और गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया, ‘पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में सोमवार को भी आंधी/ओलावृष्टि की संभावना है.’ वहीं, शनिवार को IMD ने ट्वीट किया, ’18-20 तारीख के दौरान उत्तर भारत में आंधी/ओलावृष्टि के साथ बारिश; 18 और 19 को मध्य, पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में, 19 से 22 मार्च के बीच पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है.’

Current Satellite Imagery shows the convective clouds over parts of northwest, central, east and northeast India with the possibility of thundery activity over these regions during couple of hours. Update follows.@ndmaindia @DDNewslive pic.twitter.com/aOJOPRSNbQ

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 19, 2023