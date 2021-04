Raisina Dialogue 2021: पीएम मोदी करेंगे छठे संस्करण की शुरुआत, 50 देशों के स्पीकर्स होंगे शामिल

भूराजनीतिक विषय से जुड़ा भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन ‘रायसीना संवाद’(Raisina Dialogue 2021) आज से शुरू हो रहा है. छठे संस्करण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ होगा. कोविड-19 महामारी (Coronavirus) की वजह से रायसीना वार्ता का छठा संस्करण ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होने जा रहा है. ये कार्यक्रम 13 से 16 अप्रैल तक चलेगा.इसमें कुल 50 सत्र होंगे, जिसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 वक्ता हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वार्ता में विश्व के कई नेता और उच्चाधिकारी हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को एक वीडियो संदेश के साथ इस वार्ता का आरंभ करेंगे. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन इस सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे.बयान में कहा गया है कि एक सत्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी हिस्सा लेंगे. रायसीना डायलॉग का थीम "वायरल वर्ल्ड : Outbreaks, Outliers and Out of Control है. चार दिन के कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े अलग-अलग मसलों पर चर्चा होगी. कुल 50 सत्र का आयोजन होगा और 50 देशो के 150 स्पीकर्स अपनी बात रखेंगे. बता दें कि 80 देशो से 2000 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिये रजिस्टर किया है. रायसीना डायलॉग भारत का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेस हैं जो कि 2016 से आयोजित हो रहा है.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संबंधी हालात के मद्देनजर ‘अत्यंत सावधानी’ बरतते हुए पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में समारोह आयोजित करने का फैसला किया गया है. बागची ने कहा, ‘रायसीना संवाद 2021 के आयोजकों ने इस साल के संस्करण को पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित करने का फैसला किया है.’अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत जलमय खलीलजाद, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पायने, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब समेत कई अहम हस्तियां इस संवाद में भाग लेंगी.(भाषा इनपुट के साथ)