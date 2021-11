VIDEO: कुचलने को अमादा JCB के सामने महिला ने दिखाई ऐसी हिम्मत, बरसाए पत्थर, फिर डंडा लेकर...

जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) के बाड़मेर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है. बाड़मेर (Barmer News) में एक महिला पर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की गई. जेसीबी मशीन के महिला पर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Viral Video) में महिला के साथ ना सिर्फ मारपीट की जा रही है बल्कि उसपर जेसीबी मशीन चढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो बायतू थाना क्षेत्र का है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अकेले होने के बावजूद भी खुद को बचाने के लिए पत्थर उठाकर मार रही है. हालांकि अकेली महिला कितना संघर्ष कर पाएगी, वीडियो में महिला को एक पुरुष ने गिराकर दबोच लिया. इसके बाद उसके ऊपर जेसीबी मशीन चढ़ाने की कोशिश की गई.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक तरफ जहां कुछ यूजर्स एक निहत्थी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने पर काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर ने तो इस पूरे मामले में दोषी को सजा देने तक की गुहार लगा दी. देखें VIDEO…

While @priyankagandhi is fooling people with her ‘Ladki hoon lad sakti hoon’ slogan in #UttarPradesh, in #Congress ruled #Rajasthan, a single woman was physically assaulted today in broad daylight by a bunch of hooligans who have absolutely no fear of the law!! #Shame pic.twitter.com/dGlJuDJu9Q

