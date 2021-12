दुश्मन देश को लखनऊ से राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले- हम ब्रम्होस का निर्माण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि...

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट (BrahMos Missile Unit) और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र (DRDO Lab in Lucknow) लैब का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) भी उनके साथ मौजूद रहे. इस उद्घाटन समारोह में डीआरडीओ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था. इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम बह्मोस मिसाइल का निर्माण सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ बुरी नजह न डाल सके.

रक्षा मंत्री ने बह्मोस मिसाइल विनिर्माण केंद्र के शिलान्यास के बाद कहा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अगर आज बह्मोस मिसाइल बना रहे, रक्षा के दूसरे उपकरण तैयार कर रहे हैं तो इसका मकसद किसी दूसरे देश पर हमला करना नहीं है, बल्कि ये खुद की सुरक्षा के लिए है.

सिंह ने कहा कि हम हिस्दुस्तान कि धरती पर बह्मोस का निर्माण इसलिए करना चाहते हैं ताकि अपने लोगों को शत्रुतापूर्ण इरादों वाले किसी भी देश के नापाक इरादों से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी देश पर हमला करना या फिर किसी भी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा करना यह भारत का चरित्र नहीं है. हम इस मिसाइल का निर्माण भारत की धरती पर करना चाहतें ताकि हमारे देश पर कोई भी बुरी नजर न डाल सके.

Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath and Defense Minister Rajnath Singh lay the foundation stone of BrahMos Missiles production unit and DRDO Lab in Lucknow pic.twitter.com/HlLtTeEunD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 26, 2021