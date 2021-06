आसियान देशों की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, आपसी सहयोग से खत्म होगा आतंकवाद

नई दिल्‍ली. आसियान (ASEAN) रक्षा मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने एक बार फिर आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद (Terrorism) और कट्टरपंथ (Fundamentalism) विश्‍व की शांति और सुरक्षा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं हैं. रक्षा मंत्री ने कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के सदस्य के रूप में, भारत हर समय आतंकवाद को जड़ से खत्‍म करने के लिए वचनबद्ध है. भारत हिंद-प्रशांत के लिए साझा दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के उपयोग का समर्थन करता है.



आतंकवाद से लगातार मुकाबला कर रहे भारत की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपसी सहयोग से ही आतकंवादी संगठनों को और उनके नेटवर्क को बाधित किया जा सकता है. उन्‍होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव नवंबर 2014 में पीएम मोदी द्वारा घोषित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पर आधारित है.



India supports utilisation of the ASEAN-led mechanism for implementation of a shared vision for the Indo-Pacific; & calls for a free, open and inclusive order in Indo-Pacific: Union Defence Min Rajnath Singh during ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) pic.twitter.com/ZoazWo5ehQ