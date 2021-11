जब 124 जवानों ने 1200 चीनी सैनिकों को उतारा था मौत के घाट, रक्षामंत्री ने सुनाई गर्व करने वाली कहानी

जनई दिल्ली: शहीद सम्मान यात्रा में पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कड़े अंदाज में पाकिस्तान (Pakistan) को चेतावनी दी. यहां उन्होंने युद्ध के मैदान में कुमाऊं बटालियन (Kumaon battalion) के पराक्रम की सराहना की और कहा कि भारत के शहीद 114 जवानों ने 1200 से ज्यादा चीनी सैनिकों को शिकस्त देते हुए मौत के घाट उतार दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर दिन भारत में अशांति फैलाने और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत के शूर वीरों की ये कहानी एक स्पष्ट संदेश है कि हम जरूरत पड़ने पर करारा जवाब दे सकते हैं.

रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं 18 नवंबर को रेजांगला गया था जहां मुझे कुमाऊं बटालियन के 124 जवानों के पराक्रम और उनकी वीरता के एक चमत्कार को बताया गया. भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम और शौर्यगाथा को कभी नहीं भुलाया जा सकता. मुंझे रेजांगला में बताया कि चीन से लड़ते समय 114 जवान शहीद हुए थे लेकिन अपने देश के लिए जान न्योछावर करने से पहले उन्होंने 1200 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था. पिथौरागढ़ से रक्षा मंत्री ने आज के शक्तिशाली भारत की जमकर प्रशंसा भी की.

आइए बताते हैं कि आखिर 1962 की लड़ाई में रेजांगला में क्या हुआ था और कुमाऊं बटालियन ने चीनी सैनिकों को धूल चटाई थी.

18 नवंबर को 1962 को रेजांगला में कब्जा करने की कोशिश में लगे चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया था. शून्य से करीब 25 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में करीब 124 सैनिकों ने 400 चीनी सैनिकों के सामने अपना लोहा मनवाया था. 18000 फुट की ऊंचाई में बने रेजांगला में कब्जे के लिए 18 नवंबर को सुबह 4 बजे चीनी सैनिकों की तरफ से गोली बारी होने लगी.

#WATCH | On Nov 18, I went to Rezang LA where I was told that about the miracle done by 124 jawans of Kumaon Battalion…It can never be forgotten. I was told that 114 jawans were martyred, but they killed over 1200 Chinese soldiers: Defence Minister Rajnath Singh in Pithoragarh pic.twitter.com/eDq5QiDB2l

— ANI (@ANI) November 20, 2021