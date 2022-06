Rajya Sabha Elections 2022 Live: महाराष्ट्र के सभी विधायक विधानसभा पहुंचे, राज्यसभा की 6 सीटों के लिए है मतदान

हरियाणा कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं. विधायक कल छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली पहुंचे थे और यहां एक रिजॉर्ट में ठहरे थे. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमें विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार अजय माकन हमारी ताकत से ज्यादा वोटों से जीतेंगे.

Haryana Congress MLAs leave for Chandigarh from Delhi for the Rajya Sabha elections, for which voting will be held today

They reached Delhi from Chhattisgarh’s Raipur yesterday, where they were staying at a resort pic.twitter.com/70wucjJBpN

— ANI (@ANI) June 10, 2022