कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Polls) के लिए डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाईक और साकेत गोखले की उम्मीदवारी की घोषणा की. टीएमसी (TMC) ने ट्वीट किया कि ‘वे लोगों की सेवा के प्रति अपने समर्पण पर कायम रहें और हर भारतीय के अधिकारों के लिए अदम्य भावना और वकालत की तृणमूल की स्थायी विरासत को बरकरार रखें. हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं.’

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के मुताबिक गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव 24 जुलाई को होंगे. वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है. चुनाव आयोग के एक बयान के मुताबिक राज्यसभा के 10 सदस्य राज्यसभा में अपना छह साल का कार्यकाल पूरा होने पर 28 जुलाई से 18 अगस्त के बीच रिटायर हो रहे हैं. टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, सुष्मिता देव, शांता छेत्री और सुखेंदु शेखर रे और कांग्रेस सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य 18 अगस्त को पश्चिम बंगाल से रिटायर हो रहे हैं.

TMC announces the candidature of Derek O’Brien, Dola Sen, Sukhendu Sekhar Ray, Samirul Islam, Prakash Chik Baraik and Saket Gokhale for the forthcoming Rajya Sabha elections. pic.twitter.com/CXv0msXfP6

