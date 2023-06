नई दिल्‍ली. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने कहा है कि राम और हनुमान मंदिरों से नौकरियां पैदा नहीं होंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विकास के मुद्दों की अनदेखी कर रही है और धार्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उनकी इस टिप्‍पणी से विवाद हो गया है. बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए ऐसा कहकर पित्रोदा ने हिंदुओं पर जहर उगला और मंदिरों को बदनाम करने की कोशिश है. अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ गए पित्रोदा ने कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाए थे.

अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में सैम पित्रोदा ने कहा कि “मंदिरों से नौकरियां पैदा नहीं होने वाली हैं”. फ़र्स्टपोस्ट ने बताया कि पित्रोदा ने एक कार्यक्रम में कहा ‘हमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है. इन पर कोई बात नहीं होती लेकिन हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करता है. मंदिर रोजगार पैदा नहीं करने जा रहे हैं. इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पित्रोदा को जवाब देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने “हिंदुओं पर जहर उगला और मंदिरों को बदनाम किया”.

सिख दंगों को लेकर भी दिया था ‘हुआ तो हुआ’ वाला विवादित बयान

भाजपा नेता अमित मालवीय ने चुप्पी के लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि यह एक “हिंदूफोबिक डायट्रीब” का समर्थन है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा इससे पहले भी कुछ विवादित बयान दे चुके हैं. सैम पित्रोदा के कारण 2019 में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था. जब पित्रोदा ने सिख विरोधी दंगों पर पूछे गए सवालों को खारिज करने की कोशिश करते हुए कहा था ‘हुआ तो हुआ’ शब्दों का इस्तेमाल किया था.

Sam Pitroda, an associate of Rajiv Gandhi, is as clueless as vicious. He can baby sit his colleague’s overgrown son but need not berate India, of which he has no clue…

For instance, retail inflation in India is down to 4.7% in April 2023, lowest in 18 months. Wholesale… pic.twitter.com/XhLzUpCOOQ

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 5, 2023