राम माधव ने दी तालिबान से सतर्क रहने की सलाह, कहा- पाकिस्तान में हैं उसके 30,000 से अधिक भाड़े के लोग

नई दिल्ली. अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता राम माधव ने (Ram madhav) ने चेताया है कि भारत को ‘गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना’ पड़ सकता है. ISI को तालिबान का ट्रेनर करार देते हुए माधव ने संदेह जताया कि काबुल की कमान संभालने के बाद तालिबान अपना विस्तार करेगा. माधव ने कहा- ‘तालिबान के पास आईएसआई द्वारा पाक में प्रशिक्षित 30 हजार से अधिक भाड़े के लोग हैं. काबुल की सत्ता में मौजूद तालिबान नेतृत्व अब उन्हें अपने संरक्षक पाक की मदद से ‘कहीं और’ तैनात करेगा. भारत को गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा. तालिबान भारत के लिए खतरा है.

इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी सहित भारतीय नेताओं ने भी इसी तरह के संकटों की आशंका जाहिर की थी. स्वामी ने रविवार को दावा किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है. सांसद ने कहा था कि अब ‘सरकार के गंभीर होने’ का समय है. स्वामी ने शुक्रवार को यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान जल्द ही ‘तालिबानीकृत अफगानिस्तान’ का हिस्सा बन जाएगा.

Taliban hs over 30K mercenaries trained in Pak by ISI. In power in Kabul, Taliban leadership wl now deploy them ‘elsewhere’ wid d help of mentor Pak. India shud brace up for serious security challenges. Taliban may eventually consume Pak n China 2, but immediate threat is 4 India

— Ram Madhav (@rammadhav_rss) August 16, 2021