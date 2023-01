Ram Rahim News: जेल से बाहर आने की खुशी! राम रहीम ने तलवार से केक काटकर मनाया पैरोल का जश्न

नई दिल्ली. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) लगातार सुर्खियों में बना रहता है. कोर्ट से 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम शनिवार को बागपत स्थित अपने बरनावा आश्रम पहुंचा. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार यहां उसने अपनी आजादी का जमकर जश्न मनाया. इस दौरान उसने तलवार से केक काटकर (Ram Rahim Cake Cutting) जश्न मनाया. बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा है.

मालूम हो कि राम रहीम को तीसरी बार पैरोल मिली है. साध्वी से यौन शोषण और पत्रकार की हत्या के आरोप में सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को तीसरी बार पैरोल दिए जाने को लेकर लोग हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं. इन सवालों के बीच राम रहीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे लेकर फिर वह सालों के घेरे में आ गया है.

Haryana | Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim was spotted cutting a cake with a sword during his ongoing 40-day parole (23.01) pic.twitter.com/bVrD6ce5q7

— ANI (@ANI) January 24, 2023